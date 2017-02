Runder Tisch zum Hansaplatz

Berlin: Hansabibliothek |

Hansaviertel. Der Leiter des Präventionsrates von Mitte, Thorsten Haas, lädt zu einem runden Tisch zum Hansaplatz am 13. Februar um 17 Uhr in die Hansabibliothek, Altonaer Straße 15, ein. Auf der Tagesordnung der öffentlichen Veranstaltung stehen unter anderem die Obdachlosigkeit im Hansaviertel, die Verwahrlosung des öffentlichen Raumes, die Bürgerwerkstatt und die Planungen für das Jubiläum des Hansaviertels in diesem Jahr. KEN