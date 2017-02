Informationen zum Quartier

Berlin: Grundschule am Wasserturm |

Blankenburg. Für Blankenburger und Heinersdorfer, die bei der ersten Auftaktveranstaltung zum neuen Stadtquartier „Blankenburger Süden“ im Februar keinen Einlass fanden oder zeitlich verhindert waren, findet eine erneute Veranstaltung zu diesem Thema statt: am 3. März von 18.30 bis 20 Uhr in der Sporthalle der Grundschule am Wasserturm, Tino-Schwierzina-Straße 66. Bürger haben die Möglichkeit, bereits ab 17 Uhr an dieser Stelle mit Bürgerinitiativen aus der Region in Kontakt zu treten. BW