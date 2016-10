Berlin: Schülerclub Heinersdorf |

Heinersdorf. Die Zukunftswerkstatt Heinersdorf lädt am 31. Oktober ab 17 Uhr zu einem Halloweenfest am Schülerklub ein. Dieser befindet sich auf der Fläche an der Straßenbahnwendeschleife der M2 an der Romain-Rolland-Straße. Unter anderem wird ein Lagerfeuer entfacht. An dem werden Gruselgeschichten erzählt. Weiterhin wird Kürbissuppe ausgeschenkt. Willkommen sind Halloween-Freunde aller Generationen. BW