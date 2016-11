Herbstball in Heinersdorf

Heinersdorf.

Tanzbegeisterte sind am 26. November zum Heinersdorfer Herbstball eingeladen. Dieser findet ab 20 Uhr im Margaretensaal der evangelischen Gemeinde in der Romain-Rolland-Straße 54 statt. Getanzt werden gängige Paartänze wie Walzer, Rumba, Swing und Tango. Die Kleiderordnung ist freigestellt. Denn es geht in erster Linie um den Spaß am Tanz zu zweit. Geleitet wird der Ball von Jürgen Boss. Um fünf Euro Eintritt wird gebeten. Weitere Informationen unter21 98 29 70 oder per E-Mail nbh@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de