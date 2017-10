Heinersdorf.

Zu einem Märchenfest für Familien mit Kindern ab drei Jahre lädt der Bürgerverein Zukunftswerkstatt Heinersdorf am 14. Oktober ein. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr in der Alten Apotheke in der Romain-Rolland-Straße 112. Geronimo wird Märchen erzählen und es gibt märchenhafte Aktionen. Kinder können gerne in einem Märchenkostüm erscheinen. Weitere Informationen und Anmeldung unter21 98 29 70 sowie per E-Mail nbh@zuunftswerkstatt-heinersdorf.de