Heinersdorf.

Einen Sonntagsbrunch veranstaltet der Bürgerverein Zukunftswerkstatt Heinersdorf am 19. Februar. Nachbarn sind ab 10 Uhr in der Alten Apotheke in der Romain-Rolland-Straße 112 willkommen. Wer teilnehmen möchte trägt sich auf http://asurl.de/138d in eine Liste ein, gibt an, was er mitbringen möchte, und kommt dann einfach vorbei. Kinder können im Kinderraum des Hauses spielen.