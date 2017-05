Möbel für die Festwiese bauen

Heinersdorf.

Mitglieder der Zukunftswerkstatt haben neben dem Schülerclub an der Straßenbahnwendeschleife an der Romain-Rolland-Straße mit der Gestaltung einer Festwiese begonnen. Nun sollen noch Sitzgelegenheiten geschaffen werden. Diese sollen gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen am 14. Mai aus Holzpaletten gebaut werden. Diese können dabei zugleich einige handwerkliche Tipps erhalten. Los geht es an beiden Tagen um 13 Uhr. Treffpunkt ist am Schülerclub. Weitere Informationen und Anmeldung unter21 98 29 70 und per E-Mail nbh@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de