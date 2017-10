Heinersdorf.

Eine Rentenberatung findet am 2. November in der Alten Apotheke statt. Gesprächspartner ist der Versichertenälteste der Deutschen Rentenversicherung, Manfred Oberüber. Von 15 bis 17 Uhr berät er zur Alters-, Berufsunfähigkeits-, Erwerbsunfähigkeits-, Unfall- und Witwenrente. Die Beratung in der Romain-Rolland-Straße 112 ist kostenlos, eine Spende willkommen. Anmeldung unter21 98 29 70 oder per E-Mail nbh@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de