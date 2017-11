Wichtige Tipps für den Alltag

Heinersdorf.

Tipps für die kleinen Notfälle im Alltag erhalten Eltern am 15. November in einem Kompaktkurs „Erste Hilfe am Kind“. Dieser findet von 18.30 bis 21.30 Uhr in der „Alten Apotheke“, Romain-Rolland-Straße 112, statt. Viele Eltern sind sich nicht sicher, wie sie in Notsituationen am besten ihren Kindern helfen sollten. Editha Künzel bietet deshalb diesen speziellen Erste-Hilfe-Kurs an. Dieser umfasst neben einem Vortrag auch praktische Übungen. Anmeldung unter21 98 29 70 oder per E-Mail nbh@zukunftswerkstatt-heinersdorf.de