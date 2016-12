Basteln zu Weihnachten

Berlin: Freilandlabor Marzahn |

Hellersdorf. Das Freilandlabor Marzahn, Torgauer Straße 6, lädt am Donnerstag, 15. Dezember, um 15 Uhr Familien zur Weihnachtswerkstatt ein. Eltern und Großeltern können zusammen mit Kindern und Enkelkindern ihrer Fantasie freien Lauf lassen: Es können ein Weihnachtswald mit Weihnachtsmann, ein Rentier aus Holz und anderes aus Naturmaterialien entstehen. Kostenbeiträge in Höhe von mindestens einem Euro werden für Material erhoben. Der Zugang ist vom Theaterplatz an der Louis-Lewin-Straße. Mehr Infos unter 998 90 17. hari