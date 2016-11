Fest zum Martinstag

Berlin: Evangelische Regenbogenkita |

Hellersdorf. Die Evangelische Kirchengemeinde Hellersdorf veranstaltet am Freitag, 11. November, einen bunten Martinstag. Das Fest beginnt um 16.30 Uhr im Garten der Evangelischen Regenbogenkita, Adorfer Straße 8, mit dem Martinsspiel. Es zeigt, wie der Heilige Martin in der spätrömischen Zeit seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Danach führt der Heilige auf seinem Pferd einen Laternenumzug durch die Straßen des Viertels an. Am Ziel, dem Evangelischen Gemeindezentrum, Glauchauer Straße 7, erwartet die Besucher ein wärmendes Feuer in einer großen Feuerschale und ein kleiner Martinsmarkt. Mehr Infos unter 991 80 13. hari