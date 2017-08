Filmgespräch in der „Kiste“

Hellersdorf.

Der Regisseur Niko Sommer ist Gast beim Filmgespräch am Dienstag, 22. August, um 20 Uhr im Kulturzentrum „Die Kiste“, Heidenauer Straße 10. Er stellt sich nach der Aufführung seines neuesten Films „Lucky Loser“ Gesprächen und Diskussionen. Der 1983 geborene Sommer wuchs in Hellersdorf auf. Nach einem Studium an der Kunsthochschule Kassel begann er eine Karriere als Regisseur und Filmproduzent. Mehr Infos auf www.kiste.net und unter998 74 81.