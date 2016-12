Karikaturen zum Neuen Jahr

Berlin: Bibliothek Kaulsdorf-Nord |

Hellersdorf. Die Künstlerin Antje Püpke eröffnet am Donnerstag, 5. Januar, um 18 Uhr in der Stadtteilbibliothek Kaulsdorf-Nord, Cecilienplatz 12, eine Ausstellung. Unter dem Titel „Auf ein Neues!“ sind Kalenderillustrationen und Karikaturen zu sehen. Antje Püpke hat in der Porzellanmanufaktur Meißen den Beruf der Blumenmalerin erlernt. Danach arbeitete die Kaulsdorferin in der Werbebranche als Grafikerin und Beschrifterin. Seit 2001 ist sie als freiberufliche Illustratorin tätig, leitet Projekte in Schulen und anderen Einrichtungen, bietet Mal- und Zeichenkurse an. Die Ausstellung ist Mo, Di, Do 12-19, Mi und Fr 9-13 Uhr zu sehen. Zur Ausstellungseröffnung wird um Anmeldung unter 563 67 05 gebeten. hari