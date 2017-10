Laternenumzug zum Martinstag

Berlin: Evangelische Regenbogenkita |

Hellersdorf. Die Evangelische Kirchengemeinde lädt am Freitag, 10. November, zum Martinsfest ein. Treffpunkt ist um 16.30 Uhr im Garten der Evangelischen Regenbogenkita, Adorfer Straße 8. Der Nachmittag beginnt mit einem Laternenzumg durch das Viertel. Er wird von einem Reiter angeführt, der den heiligen Martin als römischen Soldaten darstellt. Im Anschluss erwartet die Teilnehmer am Gemeindezentrum, Glauchauer Straße 7, ein Feuer in einer großen Feuerschale, warme Getränke und ein kleinen Martinsmarkt. hari