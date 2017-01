Rock und Blues in der „Kiste“

Hellersdorf.

Die Band „Kofi Baker’s Cream Experience“ tritt am Freitag, 27. Januar, 21 Uhr im Kulturzentrum „Die Kiste“, Heidenauer Straße 10, auf. Kofi Baker ist der Sohn von Ginger Baker, der mit Eric Clapton und Jack Bruce von 1966 bis 1968 die Gruppe „Cream“ bildete. Sie gilt als erste Supergroup in der Geschichte der Rockmusik. Während Ginger Baker nur noch Free Jazz spielt, hält Sohn Kofi am Stil fest und bietet das Beste der Ursprungsgruppe. Der Eintritt kostet 18 Euro, im Vorverkauf 16 Euro. Mehr Infos unter998 74 81 oder auf www.kiste.net