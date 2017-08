Berlin: Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost |

Hellersdorf. Mit einem Vortrag zum Hinduismus setzt der Verein „Mittendrin leben" am Montag, 14. August, um 16 Uhr im Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost, Albert-Kuntz-Straße 58, die Reihe zu den fünf Weltreligionen fort. Der Verein startete die Reihe im Juli im Zusammenhang mit dem Reformatioinsjahr. Im Oktober jährt sich zum 500. Mal der Thesenanschlag in Wittenberg, mit dem Martin Luther die Reformation in Deutschland einleitete. Die Vortragsreihe soll dem besseren Verständnis zwischen den Religionen dienen. Teilnahme nur nach Voranmeldung unter 99 49 86 91. hari