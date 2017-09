Wandelwoche goes Hellersdorf – Gartenfest im Gemeinschaftsgarten Gut Hellerdorf

Der GutsGarten lädt Euch an diesem Tag ein, das Gelände zu entdecken – mit spannenden Führungen, jede Menge Workshops, Kunstprojekten, Kinderprogramm, toller Musik und leckerem Essen (Programmablauf auf der nächsten Seite). Der Gutsgarten ist ein Gemeinschaftsgarten im Gut Hellersdorf, dem ehemaligen Dorfkern von Marzahn-Hellersdorf. Initiiert wurde er vom PrinzessinnenGartenBau in Kooperation mit dem Bezirk.

Seit letztem Winter kultivieren wir hier gemeinsam mit AnwohnerInnen einen Ort von dem aus das Gut lebendiger und vernetzter werden kann. Seit dem Aufbau des Gartens im Dezember sind viele Ideen entstanden, ob Freiluftkino, offene Werkstätten, ein ziemlich großes Kompostierungsprojekt, verschiedene Märkte oder ein kleines Café, denen wir gerne weiter nachgehen wollen. Dieser Garten steht allen offen, die gärtnern, dazulernen, Wissen weitergeben oder einfach mitmachen wollen.

Der Gemeinschaftsgarten liegt nahe der U5 Cottbusser Platz, Adresse Alt-Hellersdorf 17, Lageplan auf der Website: guthellersdorf.net



Programm WandelWoche im Gutsgarten Hellersdorf, 9.9, 10-19:00



• Getränke Kaffee und Verpflegung aus unserem Bauwagen gegen Spende.

• Den Aufbau und die Eröffnung der Ausstellung: „Mahlsdorfer Baumstückgedanken“ von Lutz Reineke zu Stadtgrün in Mahrzahn-Hellersdorf



10:00 – 12:00h | offener Gartenarbeitstag Jede*r, der*die mag kann den Garten kennenlernen, mitgärtnern und ernten.



12:00h | Workshop: Bau einer Freebox für den Gutsgarten

Wir wollen gemeinsam mit euch einen kleinen Umsonst- und Tauschladen bauen. Jeder der Dinge hat, die er nicht mehr braucht, oder Interesse, daran mit zu bauen, ist herzlich eingeladen.



12:00 – 13:00h | Gartenpesto Workshop



13:00h | Führung Gutsgarten



13:30h | Kleine Imkerführung Nicolai der Imker erzählt von Bienen im GutsGarten.



13:30h | Workshop: Mehr Nachhaltigkeit durch Achtsamkeit?



14:00 – 17:00h | Partizipatives Kunstprojekt „Minaminals“ Alle können mitmachen bei „Minaminals“. Ein Installatives Kunstprojekt im öffentlichen Raum von der

namibischen Künstlerin Kirsten Wechselberger.



14:30 – 15:00h | Konzert Musikschule Hellersdorf: “Lieder von Kindern für Alle“



14:30 – 16:30h | Repaircafe

Aus dem Repaircafe KommRum kommt Rainer und bietet seine Reperaturdienste gegen Spende an. Bringt kaputte Haushalts- und Elektrogeräte und mal sehen, ob sie danach nicht wieder funktionieren.



15:00h | Galleriespaziergang „mp34“



15:00 – 16:00h | Konzert „Trio Akkoriel“ Tango und Anderes



16:00 – 17:00h | Puppentheater „Das Helmi“

Das grandiose Puppentheater gibt den Hamlet für Kinder (und Erwachsene).



18:00h | Artist Talk im „mp34“



18:00h | Ausklang im GutsGarten