Fachtag zu Gewalt gegen Frauen

Hellersdorf.

Der Arbeitskreis „Marzahn-Hellersdorf gegen häusliche Gewalt“ veranstaltet am Dienstag, 14. November, einen Fachtag zur Gewalt gegen Frauen. Im Bezirksinformationszentrum, Hellersdorfer Straße 159, geht es von 10 bis 16 Uhr um die vielfältigen Lebensumstände, unter denen Frauen Gewalt erfahren. Um Anmeldung wird bis Dienstag, 7. November, im Büro der Gleichstellungsbeauftragten unter902 93 20 51 und per E-Mail an kerstin.witte@ba-mh.berlin.de gebeten.