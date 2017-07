Geschichten im Erzählcafé

Berlin: Quartiersmanagement Boulevard Kastanienallee |

Hellersdorf. Das Erzählcafé im Boulevard Kastanienallee hat wieder am Dienstag, 1. August, von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Initiatorin Anne Haedke stellt zunächst eine Sequenz aus dem Dokumentarfilm „Die Kinder von Golzow“ vor und bittet im Anschluss Anwohner selbst aus ihrem Leben zu berichten. In entspannter Atmosphäre kann jeder in seinen Erinnerungen kramen und für ihn Bedeutsames mit anderen teilen. Das Erzählcafé befindet sich beim Quartiersmanagement, Stollberger Straße 33. Der Zugang erfolgt über den Boulevard Kastanienallee.hari