Geschichten von Nachbarn für Nachbarn

Berlin: Quartiersmanagement Boulevard Kastanienallee |

Hellersdorf. Das Erzählcafe im Boulevard Kastanienallee hat sich seit Februar zu einem Ort der Begegnung entwickelt. Nachbarn treffen sich an jedem ersten Dienstag des Monats im Vor-Ort-Büro des Quartiersmanagements in der Stollbergerstraße 33/Boulevard Kastanienallee, um Gedanken auszutauschen. Dabei werden immer Ausschnitte aus dem Dokumentarfilm „Die Kinder von Golzow“ gezeigt. Im Mittelpunkt stehen die Bewohner des Dorfes Golzow im Oderbruch zwischen 1961 und 2007. Mit den Filmausschnitten sollen die Nachbarn angeregt werden, auch ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Das nächste Treffen findet am Dienstag, 4. Juli, statt. Mehr Informationen unter 72 01 91 48. KT