Naturschutzzentrum Schleipfuhl lädt ein zum Tag der offenen Tür

Berlin: Naturschutzzentrum Schleipfuhl |

Hellersdorf. Das Naturschutzzentrum Schleipfuhl, Hermsdorfer Straße 11 A, stellt seine Arbeit am Sonntag, 30. April, von 14.30 bis 17 Uhr bei einen Tag der offenen Tür vor. Besuchern wird im Veranstaltungsraum ein Querschnitt der Arbeit des Zentrums präsentiert. Dazu gehört die Arbeit mit Kindergruppen. Sie erfahren hier das ganze Jahr über Wissenswertes über die heimische Natur oder sind kreativ tätig. Der Streuobstwiesenlehrpfad lädt zum Erforschen dieses Lebensraumes ein. Außerdem können die Besucher des Tages der offenen Tür bei Spielen ihre Geschicklichkeit testen und Fragen rund um den Naturschutz stellen. Mehr Infos unter 998 91 84 und per E-Mail an schleipfuhl@naturschutz-malchow.de. hari