Berlin: Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost |

Hellersdorf. Der Verein „Mittendrin leben“ will das Umfeld am U-Bahnhof Louis-Lewin-Straße säubern. Müll auf Wegen und in Büschen und Sträuchern soll entfernt werden. Die Putzaktion findet am Montag, 27. November, statt. Treffpunkt ist um 15 Uhr am Stadtteilzentrum Hellersdorf-Ost, Albert-Kuntz-Straße 58. Müllbeutel und Handschuhe werden gestellt. Um Anmeldung unter 99 49 86 91 wird gebeten. hari