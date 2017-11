Dunkelmunkel und Kinderlieder

Berlin: Kulturhaus Karlshorst |

Karlhorst. Von Dunkelmunkel, Regen, kleinen Geistern und Laternen erzählen die Kinderliedermacher vom Theater Mimicus am Donnerstag, 16. November, um 10.30 Uhr im Kulturhaus Karlshorst, Treskowallee 112. Im Programm geht es um alles, was im November so passiert und die Fantasie bewegt. Am Ende weht der Herbstwind und alle tanzen zusammen den Regentanz. Der Eintritt kostet drei Euro, ist aber für Erzieher, die Kinder begleiten, gratis. Um Anmeldung wird unter 475 94 06 11 gebeten. bm