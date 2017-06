Gulliver reist mit Musik

Karlshorst.

„Mit Gulliver auf Reisen“ heißt eine Orchester-Oper der Schostakowitsch-Musikschule Lichtenberg, die am Freitag, 16. Juni, um 10.30 Uhr sowie am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Juni, jeweils um 17 Uhr im Kulturhaus Karlshorst in der Treskowallee 112 zu erleben ist. Vier Ensembles der Musikschule vereinen ihre Kräfte in einem Musikprojekt über Reisen, Fremde, den Umgang miteinander und künstlerische Entdeckungen. Den erzählerischen Rahmen bilden „Gullivers Reisen“ von Jonathan Swift. Die Nachwuchskünstler präsentieren originale Meisterwerke, kindgerechte Neukompositionen, Musik unterschiedlicher Stile und freie Improvisationen. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Aufgrund der begrenzten Platzzahl wird um Anmeldung gebeten, unter475 94 06 10. Mehr Infos auf: www.kulturhauskarlshorst.de