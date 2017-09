Berlin: Kulturhaus Karlshorst |

Karlshorst. Die Old Castle Jazzband ist am Sonnabend, 16. September, um 20 Uhr zu Gast im Kulturhaus Karlshorst in der Treskowallee 112. Das Gute-Laune-Ensemble begeistert seit 1981 mit swingenden Rhythmen und Spielfreude. Der Eintritt zur Veranstaltung des Jazztreffs Karlshorst kostet 13, ermäßigt drei Euro. Karten und Informationen unter 475 94 06 10. bm