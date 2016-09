"Stadtlichter": Filmfestival endet am 24. September mit Warschau

Karlshorst. Wie sieht das Leben in Lichtenbergs Partnerstädten aus? Diese Frage versuchte das 1. Lichtenberger Filmfestival "Stadtlichter" zu beantworten. In der letzten Ausgabe zeigt es das Leben in Warschau-Białołęka.

475 94 06 10 und auf Weitere Informationen gibt es unter475 94 06 10 und auf www.stadtlichter.berlin

Am Sonnabend, 24. September, findet die siebte und letzte Ausgabe des Filmfestivals "Stadtlichter" statt. Dieses Mal entführen die Macher Berit Petzsch und Juliane Springsguth die Filmfestivalbesucher in die polnische Hauptstadt. Auf dem Programm stehen der Warschauer Episodenfilm "Nowy Swiat" ("Neue Welt") und der Lichtenberger Kurzfilm "Anyu. Oder wie Stalin seine Nase verlor". Anwesend sind auch die Regisseure beider Filme ‑ Michał Wawrzecki und Lina Walde. Sie laden zum Filmgespräch ein. Für den musikalischen Abschluss sorgt der kanadische Entertainer Stephen Paul Taylor.Der Filmabend beginnt um 20 Uhr und findet im Kulturhaus Karlshorst, Treskowallee 112, statt. Der Eintritt kostet sechs, ermäßigt drei Euro.