Berlin: Kirche Karow |

Karow. Der Kulturförderverein Phoenix startet mit einer Reihe von Konzerten. Das erste findet am 14. Oktober um 18 Uhr in der Dorfkirche Alt-Karow statt. Zu Gast ist der Musiker Gordon Odametey mit der Band Abaatu. Die Zuhörer können sich auf Rhythmen und Tanz aus Afrika freuen. Der Eintritt kostet zehn Euro an der Abendkasse. BW