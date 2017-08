Berlin: Flohmarkt |

Karow. Am Sonntag, 10. September, ist von 10 bis 16 Uhr in der Achillesstraße wieder Flohmarkt. An rund 115 Stände werden die unterschiedlichsten Waren und Produkte angeboten. Von Kleidung über Selbstgemachtes, Spielzeug, Möbel, bis zu Haushaltswaren und Antikem reicht das Angebot. KT