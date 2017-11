Blut spenden in der Schule

Berlin: Grundschule im Panketal |

Karow. Eine Blutspendenaktion des DRK findet am 23. November von 15.30 bis 18.30 Uhr in der Grundschule im Panketal in der Achillesstraße 31 statt. In ruhiger Atmosphäre werden bei den Spendern zunächst ein Bluttest und eine kurze ärztliche Untersuchung durchgeführt. Danach kann dann Blut gespendet werden. Weitere Informationen unter 0800 119 49 11. BW