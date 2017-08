Karow.

Das Projekt „Willkommen in Karow“ lädt am 27. August ins „Café International“ ein. Dazu sind Geflüchtete sowie Karower von 16 bis 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Alt-Karow 53 willkommen. In ungezwungener Atmosphäre treffen sich Neu-Karower, Einheimische und Unterstützer. Bei Kaffee und Kuchen können sich die Teilnehmer kennenlernen und ins Gespräch kommen. Weitere Informationen auf www.pankow-hilft.de/karow-2