Trödel-Café bei der Stadtmission

Karow.

Das Trödel-Café auf dem Gemeindehof in Alt-Karow 8 findet nach längerer Pause wieder am 23. September statt. Von 15 bis 18 Uhr kann dort gekauft werden, was der Gemeinde in den zurückliegenden Wochen gespendet wurde. Die Bandbreite reicht von Spielzeug, Bekleidung, Hausrat bis zu Büchern und Kleinmöbeln. Es werden wieder Hunderte Besucher erwartet. Weitere Informationen bei Stadtmissionar Stephan Seidel unter91 20 29 69 20 und auf www.berliner-stadtmission.de/gem-karow