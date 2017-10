Trödeln auf dem Gemeindehof

Berlin: Gemeindehof Karow |

Karow. Das Trödel-Café auf dem Gemeindehof in Alt-Karow 8 ist für Berliner Trödelfans ein Magnet. Am 21. Oktober ist wieder so weit. Von 15 bis 18 Uhr kann auf dem Hof und in den Gebäuden des einstigen Bauerngehöfts erstanden werden, was der Stadtmissionsgemeinde Karow in den zurückliegenden Wochen gespendet worden ist. Es werden wieder Hunderte Trödler erwartet. Wie immer gibt es auch ein Trödel-Café. BW