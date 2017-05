Sportabzeichen jetzt erwerben

Berlin: Sportanlage Achillesstraße/ Ecke Bedeweg |

Karow. Am 13. Mai bietet der Sportverein Karower Dachse Interessierten die Möglichkeit an, das Deutsche Sportabzeichen in den Disziplinen der Leichtathletik zu erwerben. Einzelstarter und Familien sind willkommen, sich sportlich zu betätigen. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf der Sportanlage an der Ecke Achillesstraße und Bedeweg. Wer sich dieser Herausforderung stellen möchte, setzt sich mit Katrin Antonenko (nach 17 Uhr) unter 94 39 95 67 in Verbindung und erfährt dann alles Weitere. Sportsachen und Getränke sollten mitgebracht werden. BW