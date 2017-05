Wildkräuterführung

Jetzt macht es besondere Freude durch die Natur zu wandern, denn viele Pflanzen blühen inzwischen. Das macht es oft auch leichter Wildkräuter sicher zu erkennen, weil wir nun ein weiteres Erkennungsmerkmal zur Verfügung haben.



In der Führung schauen wir uns verschiedene Pflanzen an, die jetzt gerade Saison haben.



Am Ende der Führung gibt es eine leckere, reichhaltige Kostprobe.



Bitte melden Sie sich per Mail gaertnerin(at)essbarer-garten-kladow.de oder Telefon 0179 9770 146 an. Kosten: 15,- pro Person, Kinder unter 6 Jahren frei, ab 6 Jahren 7,- Euro