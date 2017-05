Spannendes zum Tag des Hundes

Berlin: Hundesportverein Kladow |

Kladow. Am 11. Juni ist der Tag des Hundes. Für Hundeliebhaber finden bundesweit unterhaltsame und informative Veranstaltungen statt. In Spandau beteiligt sich der Hundesportverein (HSV) Kladow ebenfalls mit einer Aktion. Er öffnet von 10 bis 16 Uhr seine Türen und das bereits zum 7. Mal. Besuchern zeigt der Verein, wie seine Hundetrainer mit den Vierbeinern arbeiten, sie erziehen und auf die Begleithundeprüfung vorbereiten. Der Spaß kommt an diesem Tag natürlich auch nicht zu kurz. Ort der Veranstaltung ist der Hundeplatz des Vereins auf dem ehemaligen Schießplatz Gatow, Einfahrt über die Potsdamer Chaussee. Organisator des jährlichen Tag des Hundes ist der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH). Botschafterin des Hundes 2017 ist die mehrfache Kickbox-Weltmeisterin und Ärztin Christine Theiss. uk