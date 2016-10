Humboldt-Gymnasium lädt zum Tag der offenen Tür ein

Köpenick. Seit 1929 steht der massive Schulbau an der Oberspreestraße. Am 5. November bietet das heutige Alexander-von-Humboldt-Gymnasium einen Blick hinter die Schulkulissen.

„Wir wollen vor allem Schülern der jetzigen 6. Klassen und ihren Eltern die Möglichkeit bieten, sich mit unserer Schule vertraut zu machen. Wir öffnen die Fachräume für Chemie und Physik und zeigen Experimente. Unser bereits bei Meisterschaften erfolgreiches Robocup-Team zeigt seine selbst konstruierten Roboter im Einsatz. Außerdem gibt es Vorführungen der Bereiche Sport, Darstellendes Spiel, Musik und Kunst“, berichtet Wolfgang von Schwedler, der Schulleiter.Und dann hat er noch etwas ganz Besonderes vor. Seit Jahren bemüht sich ein Verein um die Wiederherstellung der 1929 von Max Taut, dem Architekten, angelegten historischen Fassade aus gelben Tonfliesen. Am Tag der offenen Tür sollen erste Arbeiten für ein Modell mit der historischen Ansicht ausgeführt werden. „Eine Arbeitsgruppe von Schülern hat am Computer ein 3-D-Modell konstruiert. Vor Publikum werden wir mit dem Drucker die ersten Teile für das 50-mal 70 Zentimeter große Modell produzieren“, so von Schwedler.Für Schüler der 5. und 6. Klassen gibt es kurz vor Weihnachten die Möglichkeit, im Probeunterricht an drei Stunden einer 7. Klasse teilzunehmen. Auskünfte dazu gibt es nach den Herbstferien ab 31. Oktober unter651 97 88. Der Tag der offenen Tür findet am 5. November von 10 bis 13 Uhr in der Oberspreestraße 173 statt.Die Evangelische Schule Köpenick, Grüne Trift 169, lädt künftige Gymnasiasten am 11. November von 15 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Das Gebrüder Montgolfier-Gymnasium, Ellernweg 22, bietet am 14. November Schnupperunterricht für Sechstklässler an. Anmeldung ab 3. November über www.gemont.de . Das Archenhold-Gymnasium, Rudower Straße 7, bietet am 5. Dezember einen Schnuppertag für Schüler der 6. Klassen an, hier erfolgt die Anmeldung über die jeweilige Grundschule.