Tag der offenen Tür an der Freien Montessori Schule Berlin

Die Freie Montessori Schule Berlin ist eine staatlich anerkannte Schule in freier Trägerschaft. Hier werden Kinder und Jugendliche in ihrer individuellen Entwicklung mit einem ganzheitlichen Ansatz begleitet und unterstützt - von 1,5 Jahren über den Mittleren Schulabschluss bis zum Abitur. Eine dem jeweiligen Alter entsprechende Erfahrung von Selbstständigkeit und ein gemeinschaftliches Miteinander prägen unseren Schulalltag. Hier können Kinder und Jugendliche ihre einzigartigen Potenziale entdecken und entfalten – fach- und altersübergreifend.Um Ihnen einen möglichst authentischen Eindruck vom Leben und Lernen im Kinderhaus und der Schule zu ermöglichen, sind Sie zu einem ganz normalen Tag bei uns eingeladen. Schlendern Sie durch das Haus und erleben Sie unsere Schüler und Pädagogen bei der Arbeit!Schülerinnen und Schüler unserer Lerngruppen 4/5/6 führen Sie durch das Haus und beantworten Ihre Fragen. Auch an Info-Ständen erhalten Sie Antworten. Die Schulleitung stellt um 15 Uhr die Lernorganisation von Schule und Kinderhaus vor.Weitere Informationen finden Sie unter: www.montessori-schule-berlin.de