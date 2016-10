Was die Jugend drauf hat - Einladung zu den GPA-Präsentationen

Am 13. Und 14. Oktober finden an der Freien Montessori Schule Berlin die Abschlusspräsentationen der Großen Praktischen Arbeit (GPA) statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zu sehen und zu staunen, was die Jugendlichen selbständig zu leisten in der Lage sind. Hier können Sie das Ergebnis freien Lernens erleben.

Nur chillen? Von wegen! In den letzten sechs Wochen wurde gewerkelt, geforscht und geschrieben. Teilweise bis spät in die Abendstunden hinein vertieften sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 in ihre Große Praktische Arbeit (GPA).Die GPA ist der Montessori-Schulabschluss, den die Schülerinnen und Schüler neben dem staatlichen Mittleren Schulabschluss ablegen. Die Prüfung besteht aus vier Elementen:1. Produktion: Anfertigung und Fertigstellung eines Produktes2. Dokumentation: schriftliche Reflexion zum Produktionsverlauf in Form eines Portfolios3. Präsentation: öffentliche Prüfung4. Argumentation: Beantwortung von Fragen zum Produkt und zur PräsentationJede Schülerin und jeder Schüler wählt entsprechend den eigenen Interessen und Neigungen ein Thema. Eine Tutorin oder ein Tutor berät bei Themenfindung, Bearbeitung und zur Gestaltung der Präsentation. Sechs Wochen haben die Schülerinnen und Schüler Zeit, ihr Thema praktisch umzusetzen. Dafür stehen ihnen die ersten Wochen des Schuljahres zur Verfügung. Die Arbeit kann allein oder in einer Gruppe geschehen.Am 13. Und 14. Oktober 2016 präsentieren die diesjährigen Zehntklässler ihre Arbeiten. Hier ist der Ablaufplan:9 Uhr Eröffnung der Messe (Ausstellung der Produkte)Die Messe ist während der beiden Präsentationstage geöffnet. Hier stellen alle Schülerinnen und Schüler ihre Produkte aus und stehen für individuelle Fragen zu Verfügung.10 Uhr Beginn der PräsentationenSchülerinnen und Schüler der 10. Klasse der Freien Montessori Schule Berlin präsentieren die Ergebnisse ihrer Großen Praktischen Arbeit (GPA), dem Montessori-Schulabschluss, vor einem großen Publikum. Neben Schülern anderer Jahrgänge sind Eltern, Lehrer und Besucher anwesend.10:00 UhrMiriam: Modellbau: Opera-Building in Oslo mit Hilfe eines 3D-Stifts10:30 UhrMarieke: Herstellung des Kleides für den 10er-Ball11:00 UhrLeonie: Bau einer Fußhebe-Orthese11:30 UhrTim D. und Maximilien L.: Sitzgelegenheit12:00 UhrAnnabell: Bau eines Couchtisches aus alten Koffern12:30 UhrMarlon: Bau einer Teslaspule13-14 UhrPAUSE und MESSE14:00 UhrAbi: Warum fliehen Menschen?14:30 UhrMerlin: Bau eines Bambusfahrrads15:00 UhrMaximilian D.: Bau eines Radios15:45 UhrFrederik und Tom: Bau eines Fahrradanhängers16:15 UhrAna: Schreiben einer Geschichte - Fotografieren der Schauplätze16:45 UhrLaurenz: Bau eines Bettes mit Schubladen9:00 UhrLouisa: Bau einer Volleyball-Anzeigetafel9:30 UhrMarlene: Herstellung von Käse10:00 UhrGustav: Bau eines spielbaren E-Basses10:30 UhrNiklas: Erstellung einer Web-Anwendung für das Studienbuch11:00 UhrMerissa: Bau von Möbeln aus Paletten11:30 UhrTim S.: Bau eines DJ-Tisches12:00 UhrOle: Milchdeckel auf Rädern12:30 UhrBen: Bau eines Tisches13:00 UhrMatias: Film: Ein geplantes MissgeschickDie Präsentationen und die Messe finden im Abiturpavillon der Freien Montessori Schule Berlin statt:Freie Montessori Schule BerlinKöpenzeile 12512557 Berlin