Berlin: St. Laurentius-Kirche |

Köpenick. Beim Sonntagskonzert in der St. Laurentius Stadtkirche in Alt-Köpenick erklingen am 29. Januar frühbarocke Motetten von Monteverdi, Sances und Donati. Es singen Christina Andersson (Sopran), Jiwon Choi (Mezzosopran) und Benjamin Lyko (Countertenor). Beginn ist um 17 Uhr, der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende gebeten. RD