Das Köpenick Quartett



Immer am ersten Sonntag im Monat werden die Karten neu gemischt. Die Spielregeln – drei Persönlichkeiten aus den Bereichen Kultur, Politik und der Wirtschaft lassen sich in die Karten gucken. Alle Spieler plaudern in lockerer Runde über sich, ihr Leben in Treptow-Köpenick, ihre Berufe und ihre Träume. Es sind unterhaltsame und informative Geschichten, die immer auch ein Spiegel der Lebensweisen und Ansichten der jeweiligen Zeit sind.



Diese regelmäßig stattfindende Reihe wird moderiert von unserer Herz-Dame Schauspielerin Walburga Raeder in gewohnt charmanter Art und Weise.







Mitspieler:



Walburga Raeder – Sängerin, Schauspielerin und Moderatorin

Oliver Igel – Bezirksbürgermeister

Janina Witthun– Künstleragentin

Volker Jung – Jazz und Swing Sänger



Ticktes unter: www.stadttheatercoepenick.de