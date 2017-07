Der Faltenrockharnisch verabschiedet sich aus Berlin

„Kreuzwege. Die Hohenzollern und die Konfessionen 1517–1740“

Finissage am 9. Juli 2017

PROGRAMM

Zum Ende der vom Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz und dem Kunstgewerbemuseum der Staatlichen Museen zu Berlin in Schloss Köpenick gemeinsam veranstalteten Ausstellung „Kreuzwege. Die Hohenzollern und die Konfessionen 1517–1740“ wird am 9. Juli 2017 im Rahmen eines Tages der offenen Tür ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Erwachsene geboten.Neben Führungen durch die Sonderausstellung erwarten die Besucher musikalisch begleitete Kunstbetrachtungen vor Hauptwerken der ständigen Ausstellung des Kunstgewerbemuseums.13:30 Uhr - Magister Eissleben und der InterimsdracheThematische Kurzführung in der Ausstellung „Kreuzwege“Lothar Lambacher, Kunstgewerbemuseum14:00 Uhr - IntermezzoSaitenspiel und Kunstbetrachtung vor dem Prunktisch von Johann Daniel Sommer aus dem Heidelberger SchlossFranziska Winkler, Gitarrezentrum Rosemarie Ecke, und Achim Stiegel, Kunstgewerbemuseum14:30 Uhr - Eine wiederentdeckte Kasel Kardinal AlbrechtsThematische Kurzführung in der Ausstellung „Kreuzwege“Christine Waidenschlager, Kunstgewerbemuseum14:30 Uhr - Essen und Trinken im SchlossKurzführung für Kinder15:00 Uhr - Singen und Musizieren macht FreudeJunge Musiker verschiedener Altersgruppen spielen vor dem Großen SilberbuffetEmil Schmidek und weitere Schüler des Gitarrenzentrums Rosemarie Ecke15:30 Uhr - Neue Erkenntnisse zu Luthers ThesendruckThematische Kurzführung in der Ausstellung „Kreuzwege“Mathis Leibetseder, Geheimes Staatsarchiv PK15:30 Uhr - Wappen im SchlossKurzführung für Kinder16:00 Uhr - IntermezzoSaitenspiel und Kunstbetrachtung vor dem Breslauer Tafelservice der Königlichen Porzellanmanufaktur BerlinKathleen Schaefer, Gitarrenzentrum Rosemarie Ecke, und Lothar Lambacher, Kunstgewerbemuseum16:30 Uhr - Dialog zum AusklangKuratorenführung durch die Sonderausstellung „Kreuzwege“Mathis Leibetseder, Geheimes Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz, und Lothar Lambacher, Kunstgewerbemuseum16:30 Uhr - Entdeckungen im SchlossFührung für Kinder17:00 Uhr - Orgelandacht. Wort und Musik in der SchlosskircheCaroline Springer und Andreas Hetze, Evangelisch-reformierte Schlosskirchengemeinde Berlin-Köpenick17:30 Uhr - Ein Bräutigam im Faltenrock: Herzog Albrecht von PreußenKurzführung in der Ausstellung „Kreuzwege“Franziska Mücke, Geheimes Staatsarchiv PK13:00 – 18:00 Uhr - Kreativ-Aktion für Kinder im Wappensaal