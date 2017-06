Berlin: Rathaus Köpenick |

Köpenick. Bis Ende September tritt die Köpenicker Hauptmanngarde jeweils sonnabends um 11 Uhr im Rathaushof, Alt-Köpenick 21, auf. Mit einer Straßentheateraufführung wird an den Überfall des Schuhmachers Wilhelm Voigt auf das Rathaus in Köpenick von 1906 erinnert. Der nächste Auftritt ist am 10. Juni, der Eintritt ist frei. RD