Berlin: St. Laurentius-Kirche |

Köpenick. In der Evangelischen Stadtkirche Sankt Laurentius in Alt-Köpenick gibt es am 26. Februar um 17 Uhr das Konzert „Fagötter+“. Es erklingt Musik von Beethoven bis Mancini, gespielt auf Fagott, Klarinette und Saxophon. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen. RD