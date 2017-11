Musiker, Slammer, Poeten, Instrumentalisten, Kulturfreunde – Ihr seid alle herzlich willkommen, wenn es zum ersten Mal in der Freiheit 15 in Köpenick heißt: JAM AND SLAM IN KÖPENICK!!!!



Ein vollgepackter Abend mit guter Unterhaltung: Tolle Musiker und tolle Slammer treffen aufeinander – das gab es so noch nie!!!! Impro pur



Danach lassen wir den aufregenden Abend gemeinsam in der Duke Bar ausklingen.

Moderiert wird Jam and Slam von Rebecca Miro.



Falls ihr Bock habt dabei zu sein, dann bringt einfach eure Stimme/Instrument mit und zeigt, was ihr könnt!!!

Die Joseph-Schmidt-Musikschule, die Wista-Management GmbH und der Kunstfabrik e.V. sind die stolzen Eltern dieser Veranstaltung, die den klassischen Science Slam mit einer Jam-Session verbinden wird.



Wissenschaft, Spaß und Musik für Herz und Hirn.



Mittwoch, 22. November 2017 in der Joseph-Schmidt Musikschule und der Duke Bar

Freiheit 15, 12555 Berlin-Köpenick

Beginn 18:30 Uhr; Einlass ab 18:00 Uhr



Der Eintritt ist frei, aber um eine Spende wird gebeten