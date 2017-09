Berlin: Schloss Köpenick |

Köpenick. Im Rahmen der Konzertreihe "Musik aus aller Welt" gastiert die Band „Abaatu“ am 10. September um 17 Uhr auf Schloss Köpenick. Orchesterleiter Gordon Odametey aus Ghana präsentiert einen Sound zwischen afrikanischen Rhythmen und internationalen populären Musikstilen. Karten zu 15 Euro gibt es im Vorverkauf in der Touristinformation am Köpenicker Schlossplatz und für 18 Euro an der Abendkasse. RD