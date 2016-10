Berlin: Ratskeller Köpenick |

Köpenick. Die Künstlergruppe „555°art“ will einen Raum schaffen, um Köpenick zu einem lebendigem Zentrum für Kunst und Kultur zu machen, so die Selbstdarstellung. Kunstinteressierte sind zum Treffen am 31. Oktober ab 18 Uhr im Ratskeller Köpenick, Alt-Köpenick 21, eingeladen. Nähere Informationen beim Initiator, der Kunstfabrik Köpenick, unter 65 01 62 30. RD