Theatergespräch mit Dr. Gysi MdB & Urte Blankenstein

Sein Gast am 18.6.2017 um 14 Uhr:, die Puppendoktorin und Entertainerin„Habt Ihr Kummer oder Sorgen, dann schreibt gleich morgen an Frau Puppendoktor Pille mit der großen klugen Brille …“Wer erinnert sich nicht an den Abendgruß mit Frau Puppendoktor Pille im DDR Kinderfernsehen ?Warum Optiker des Landes gegen den Begriff „große kluge Brille“ Einspruch erhoben haben und wie URTE BLANKENSTEIN (alias Puppendoktor Pille) in ihrem Programm „DIE PILLE FÜR ERWACHSENE“ Lebensweisheiten weitergibt - dies und lustige Anekdoten, abgefragt vom Meister der Talkrunde, das verspricht spannende und lustige Unterhaltung pur.Eintritt: 11 €