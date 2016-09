Am 25.09.2016 heißt es wieder: „Theatergespräche mit Dr. Gregor Gysi“. Diesmal zu Gast , die beliebte Schauspielerin und Autorin Ulrike Bliefert. Sie ist den Fernsehzuschauern u.a. als Darstellerin der Maximiliane in der Verfilmung von Christine Brückners „Jauche und Levkojen“ / „Nirgendwo ist Poenichen“ und als Ulla in der Comedyserie „Das Amt“ bekannt. Diese Gesprächsreihe wird exklusiv als Benefizveranstaltung von Dr. Gregor Gysi zum Erhalt des „Stadttheater Cöpenick“ durchgeführt. Der Gastgeber verzichtet dabei auf jegliches Honorar, die Tageseinnahmen gehen komplett in die Finanzierung des Stadttheaters. Damit engagiert sich Dr. Gysi seit vielen Jahren für das Theater um es den Berlinern und seinen Gästen zu erhalten. Theatergespräche mit Dr. Gregor Gysi Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Vormittag in Köpenick!Ort: KIEZKLUB Haus der BegegnungWendenschloßstraße 40412557 BerlinZeit: 11:00h 13:00hKarten unter: www.stadttheatercoepenick.de