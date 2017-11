Berlin: Rathaus Köpenick |

Köpenick. Mit einer Fahnenaktion erinnert der Bezirk am 23. November an den Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen. Um 13 Uhr hisst Bürgermeister Oliver Igel vor dem Rathaus Köpenick, Alt-Köpenick 21, die Fahne „frei leben – ohne Gewalt“. Im Anschluss gibt es an Ständen vor dem Rathaus die Möglichkeit, mit der Gleichstellungsbeauftragten des Bezirksamts und Vertretern der Beratungsstelle von Offensiv 91 ins Gespräch zu kommen. RD