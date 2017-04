Maifest auf dem Schlossplatz

Berlin: Schlossplatz Köpenick |

Köpenick. Die Linke Treptow-Köpenick führt am 1. Mai ihr traditionelles Fest auf dem Schlossplatz Köpenick durch. Neben Polittalks, unter anderem mit Petra Pau und dem stellvertretenden Bürgermeister Gernot Klemm, gibt es Infostände und ein Kulturprogramm mit dem Ensemble Polýnushka, der Berlin Swing Band "Von All of me bis Zugabe" mit den Gästen Nico Zeidler, Uschi Brüning und Ernst-Ludwig Petrowsky und mit Arno Schmidt mit Band. Gefeiert wird von 13 bis 18 Uhr. sim